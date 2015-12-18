Обвал рубля і фондових індексів Росії не вщухає на тлі падіння цін на нафту

Російський рубль на торгах у п'ятницю, 18 грудня, продовжує падіння слідом за обвалом цін на нафту.

Згідно з даними Московської біржі, курс долара з початку торгів зміцнився на 16 коп. і склав 71,35 руб.

Курс євро піднявся на 54 коп., до 77,46 руб.

Читайте такожЩо дасть Україні обвал цін на нафтуФондовий ринок Росії також відкрився зниженням.

Індекс ММВБ впав на 0,65% і склав 1769,36 пункту.

Індекс РТС просів на 1,36%, до 781,30 пункту.

Як повідомляв УНІАН, на торгах 18 грудня на Інтерконтинентальній біржі в Лондоні вартість лютневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent опустилася до 37,21 долара за барель, на легку нафту WTI - знизилася до 36,19.

Нафтовий ринок продовжує реагувати на підвищення ставки ФРС. На цьому тижні регулятор зважився підняти ключову ставку до 0,25-0,5% річних, завершивши 10-річний період нульових ставок, і пообіцяв, що в 2016 році вона знову виросте до 1,375%.

Крім того, президент США Барак Обама підписав тимчасовий бюджет, який включає скасування 40-річного ембарго на експорт нафти зі США.