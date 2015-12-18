Акції Сбербанку і фондові індекси Росії обвалились після оголошення Україною мораторію на виплату "боргу Януковича"

Акції Сбербанку на торгах 18 грудня демонструють зниження після заяви України про мораторій на виплату "боргу Януковича".

Згідно з даними Московської біржі, акції Сбербанку подешевшали на 3,6%.

Фондовий ринок Росії також відреагував на новину з України.

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Індекс РТС просів на 3,61%, до 766,47 пункту.

Як повідомляв УНІАН, Україна у відповідності з чинним законодавством і раніше прийнятими на себе зобов'язаннями щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками.

Про це в ході позачергового засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.