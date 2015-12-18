Акції Сбербанку і фондові індекси Росії обвалились після оголошення Україною мораторію на виплату "боргу Януковича"
Зниження індексів та акцій триває.
Акції Сбербанку на торгах 18 грудня демонструють зниження після заяви України про мораторій на виплату "боргу Януковича".
Згідно з даними Московської біржі, акції Сбербанку подешевшали на 3,6%.
Фондовий ринок Росії також відреагував на новину з України.
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Індекс РТС просів на 3,61%, до 766,47 пункту.
Як повідомляв УНІАН, Україна у відповідності з чинним законодавством і раніше прийнятими на себе зобов'язаннями щодо виконання боргових операцій оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед Російською Федерацією, включаючи борг, взятий урядом Януковича-Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд дол., а також борги держхолдингу «Укравтодор» і Конструкторського бюро «Південне» перед російськими банками.
Про це в ході позачергового засідання уряду сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Загальна сума боргу, який потрапив під мораторій, перевищила 3,58 млрд дол.