Фонд держмайна залучив консультанта для приватизації "Центренерго" та низки обленерго

Одна з найбільших аудиторських компаній "великої четвірки" Deloitte стала технічним консультантом щодо приватизації державних пакетів акцій «Центренерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго» і «Запоріжжяобленерго» в результаті підписання меморандуму про співпрацю між Фондом державного майна України (ФДМУ) та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомила прес-служба фонду.

«Між Фондом держмайна України та Агентством США з міжнародного розвитку підписано меморандум про співпрацю, згідно з яким компанія Deloitte надасть допомогу в приватизації «Центренерго», «Миколаївобленерго», «Харківобленерго» і «Запоріжжяобленерго», - зазначила прес-служба.

Deloitte зробить аналіз і надасть рекомендації щодо експлуатаційного стану об'єктів, структури енергетичного ринку, договорів на поставку палива, початкової оцінки варіантів реформування підприємств, оцінки потенційних покупців.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планував виставити на продаж держпакети 65% акцій «Харківобленерго», 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго» і 70% акцій «Миколаївобленерго» в 2016 році після проведення приватизації Одеського припортового заводу.

Державний пакет 78,3% акцій "Центренерго" фонд планував виставити на продаж у другому кварталі 2016 року.

У фонді повідомили, що це пов'язано з очікуванням від Верховної Ради прийняття законопроекту про нову методику оцінки вартості підприємств.