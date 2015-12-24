Кабмін дозволив приватизацію "Украгролізингу" і "Укрспецторгу"

Кабінет міністрів України дозволив приватизацію державної компанії «Украгролізинг», яка надає сільськогосподарську техніку в оренду з правом викупу, й підприємства з реалізації на внутрішньому ринку військового майна «Укрспецторг», повідомила прес-служба уряду.

«У рамках реформи державних підприємств урядом ухвалено рішення включити до переліку підприємств, що підлягають приватизації, два підприємства, управління якими здійснює Кабінет міністрів, а саме - національну акціонерну компанію «Украгролізинг» та державне спеціалізоване підприємство «Укрспецторг», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що ці підприємства не відносяться до стратегічно важливих, проводять комерційну діяльність і мають потенціал для залучення інвесторів.

«Приватизація цих підприємств здійснюватиметься за прозорими, відкритими для всіх учасників процедурами та сприятиме залученню інвестицій в економіку країни й надходженню коштів до державного бюджету», - підкреслила прес-служба.

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Довідка УНІАН. «Укрспецторг» був створений для реалізації на внутрішньому ринку військового майна, яке придатне для подальшого використання, але не може бути застосоване у повсякденній діяльності військ, та надлишкового військового майна, крім військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин.

«Украгролізинг» продає сільськогосподарську техніку та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання та машинно-технічні станції.

«Украгролізинг» продає сільськогосподарську техніку і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу. До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.