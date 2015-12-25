Приватизація столичного "Президент-готелю" відкладається – суд не зняв заборону на продаж

Фонд державного майна України (ФДМУ) змушений скасувати аукціон із продажу 100% акцій київського «Президент-готелю», запланований на 29 грудня 2015 року, у зв'язку з тим, що Київський апеляційний адміністративний суд 24 грудня не скасував заборону на продаж об'єкта.

Про це УНІАН повідомила прес-служба фонду.

«У зв'язку з цим ФДМУ не може приймати заявки на участь в конкурсі з продажу державного пакета акцій ПАТ «Президент-готель», - відзначили у прес-службі.

У Фонді держмайна повідомили, що у розгляді справи про апеляцію оголошено перерву до 28 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Фонд держмайна виставив на продаж 100% акцій «Президент-готелю» з початковою ціною 330,1 млн грн.

Пізніше у фонді повідомили, що після публікації інформації про продаж готелю надійшло повідомлення з Окружного адміністративного суду Києва, який виніс постанову про заборону приватизації держпакета акцій компанії за позовом «Будівельної компанії «Квадр», яка є орендарем готелю.

У відомстві повідомили, що дуже здивовані оперативною роботою суду, оскільки на момент підписання номера «Відомостей приватизації» від 24 листопада 2015 року з оголошенням про продаж готелю ніякого рішення суду до фонду не надходило.

ФДМУ подав апеляцію на дане рішення суду.

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Довідка УНІАН. «Президент-готель» (до 1998 року – готель «Інтурист») побудований в Києві в 1990 році. Реконструкцію чотиризіркового готелю на 374 номери проведено в 2006-2012 роках. Готель у першому півріччі 2015 року збільшив чистий прибуток на 59,9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 7,4 млн грн.

Антимонопольний комітет України в 2009 році дозволив «Будівельній компанії «Квадр», зареєстрованій у Києві того ж року, взяти в оренду активи готелю на 25 років. При цьому в АМКУ відзначили, що орендар із моменту створення не здійснював господарської діяльності й планував надавати готельні послуги.

З відкритих джерел відомо, що «Президент-готель» перебував у оренді у близької до екс-президента Віктора Януковича бізнес-групи Бориса Кауфмана і Олександра Грановського.