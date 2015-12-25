Фондовий ринок Росії падає слідом за рублем

Ринок акцій РФ у другій половині торговельного дня п'ятниці торгується в мінусі на тлі ослаблення рубля і низьких обсягів торгів, повідомляє Прайм.

"Індекс ММВБ до 16:16 мск знижувався на 0,65% - до 1731,43 пункту, індекс РТС - на 0,96% - до 773,64 пункту", - йдеться в повідомленні.

Курс долара розрахунками "завтра" зріс на 28 копійок - до 70,52 рубля, курс євро - на 96 копійок - до 77,53 рубля.

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"До середини дня російський ринок демонстрував низьку волатильність, торгуючись на обсягах втричі нижче звичайного. Відсутність торгів у Європі та в західній півкулі позбавляє російських учасників ринку орієнтирів", - коментує аналітик "Відкриття Брокер" Андрій Кочетков.

Підкреслюється, що сировинний ринок залишився без руху, барель Brent закінчив передріздвяну сесію біля позначки 37,9 долара за барель (+1,5%), скориставшись потенціалом технічного відскоку.