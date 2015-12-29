Світовий обсяг угод зі злиття і поглинання оновив абсолютний рекорд

У світі обсяг угод злиття і поглинання (M&A) оновив абсолютний максимум, який був досягнутий в 2007 році, і склав $5 трлн, передає MarketWatch з посиланням на дані дослідницької компанії Dealogic.

На частку американських компаній припадає половина загального обсягу угод — $2,5 трлн.

Читайте такожХромаєв: Через п'ять років фінринок України буде одним з найбільших у Східній Європі Найбільшою з оголошених угод M&A стало злиття американської Pfizer Inc. і ірландської Allergan Plc обсягом $160 млрд. На другому місці злиття гігантів пивної індустрії бельгійської Anheuser-Busch InBev і британського конкурента SABMiller Plc за $107 млрд. Замикає трійку купівля британо-голландською нафтогазовою компанією Royal Dutch Shell Plc британської газової BG Group Plc за $81,5 млрд.

У топ-5 угод M&A також потрапили: злиття Charter Communications і Time Warner Cable за $79,6 млрд, а також угода між Dow Chemical і DuPont за $68,6 млрд.

Попередній рекорд був встановлений в 2007 році - обсяг угод по злиттю і поглинанню досяг $4,6 трлн.