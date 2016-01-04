На біржах Китаю через різке падіння акцій вперше в історії автоматично зупинилися торги

У Китаї на Шанхайській і Шеньчженьській фондових біржах припинені торги через різкий обвал фондових індексів. Падіння китайських індексів відчувається і в інших країнах Азії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Як повідомляється, до 15 години за місцевим часом індекс CSI300, який складається на основі показників акцій 300 провідних компаній Китаю, впав відразу на 7 процентних пунктів. Різке падіння привело в дію систему автоматичного зупинення торгів. До кінця понеділка китийські біржі не працюватимуть.

Система автоматичного призупинення торгів була введена на початку 2016 року і спрацювала вперше в історії.

Експерти пов'язують падіння акцій з недостатньо високим зростанням індустріальних показників Китаю: напередодні нового року декілька незалежних компаній випустили дослідження, в яких передбачалося подальше падіння промислового виробництва в Китаї.

Крім того, фактором в падінні стало очікування скасування заборони на продаж акцій найбільших компаній, введеного після сильного уповільнення зростання китайської економіки і девальвації юаня цього літа.

Ефект від падіння в Китаї відчувається на токійській біржі, де індекс Nikkei впав приблизно на 3%.

Минулого літа падіння біржових індексів у Китаї призвело до обвалу котирувань у всій Азії і серйозних економічних наслідків для регіону та пов'язаних з ним країн.