Американські індекси S&P 500 і Nasdaq показали найгіршу першу сесію з 2001 року

Американський індекс Dow Jones впав на 1,58% до 17148 пунктів. Таким чином, індекс показав найгіршу сесію в перший торговий день з 2008 року, пише Slon.ru.

Індекс S&P 500 і Nasdaq впали на 1,51% і 2,08% до 2012 і 4903 відповідно. Для цих двох індексів дана перша сесія стала найгіршою з 2001 року.

4 грудня на китайських фондових ринках були припинені торги, після того як об'єднаний індекс CSI 300, що розраровується з акцій, які торгуються в Шанхаї і Шеньчжені, впав на 7%. За даними Reuters, ця вперше в історії торгівля на китайських ринках припинялася через різке падіння котирувань.

На момент закриття торгів основний китайський індекс Shanghai Composite опустився на 6,9%, до позначки 3296,66.

Інші фондові індекси азіатського регіону також впали слідом за китайськими. Японський Nikkei опустився на 3,1%, південнокорейський Kospi – на 1,8%, австралійський S&P / ASX 200 знизився на 0,5%.