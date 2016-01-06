Акції Apple впали на повідомленнях про зниження виробництва iPhone 6

Про це повідомляє Daily Mail.

Падіння котирувань Apple відбулося на тлі повідомлення у виданні Nikkei щодо наміру скоротити виробництво смартфонів iPhone 6 і 6s на 30% у I кварталі 2016 року.

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Відзначається, що цей крок необхідний через велику кількість нерозпроданих смартфонів iPhone 6s і 6s Plus. Зниження виробництва смартфонів дозволить дилерам реалізувати вже наявний запас товару.

Раніше УНІАН повідомляв, що американська IT-корпорація Apple оголосила про зростання прибутку в четвертому кварталі минулого фінансового року (закінчився у вересні 2015р.) на 31% порівняно з попереднім роком на тлі зростання продажів айфонів в Китаї та попиту на Apple Watch.