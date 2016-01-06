Японські індекси впали на тлі заяв КНДР про ядерне випробування

Основні індекси Токійської фондової біржі завершили торги обвалом - 11-тижневим мінімумом - на тлі повідомлень з КНДР про успішне випробування ядерної зброї, передає Reuters.

Так, індекс Nikkei (відображає курси акцій 225 провідних компаній Японії) опустився на 0,99% - до 18191,32 пункту.

Індекс TOPIX (відображає курси акцій всіх компаній в елітній першій секції біржі) впав на 1,05% - до 1488,84 пункту.

Читайте такожУряд Японії очікує в 2016 році рекордне зростання ВВП за останні 19 років Індекси впали після того, як надійшли повідомлення про проведення КНДР випробування водневої бомби. Протягом торгів вони опускалися на рекордні 1,5%. Інвестори негативно відреагували на погіршення ситуації на Корейському півострові.

Як повідомляв УНІАН, північнокорейська влада 6 січня офіційно оголосили про успішне випробування водневої бомби.

"Сьогодні успішно проведено перше випробування водневої зброї", — заявила диктор ТБ КНДР. Також у заяві на телебаченні повідомлялося, що КНДР не буде застосовувати ядерну зброю, якщо не буде порушений її суверенітет.

КНДР провела четверте ядерне випробування з тих пір, як оголосила себе ядерною державою у 2005 році. Випробування проводилися в 2006, 2009 і 2013 роках, що спричинило введення проти країни санкцій Ради Безпеки ООН.

У КНДР сьогодні вранці було зафіксовано землетрус, магнітуда якого, за різними оцінками, становила від 4,2 до 5,1. За даними різних джерел, причина підземних поштовхів була "штучного характеру". Землетрус було зафіксовано в 09:30 (02:30 за Києвом) в 49 км на північ від міста Кильчжу, де знаходиться ядерний полігон Точхан.