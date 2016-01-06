Казахстан проведе мега-приватизацію: на продаж виставлять найбільші підприємства

Влада Казахстану затвердила список об'єктів, які виставлять на приватизацію, передає ІА Новини-Казахстан.

Постанова уряду РК "Про деякі питання приватизації на 2016-2020 роки" від 30 грудня 2015 року вводиться в дію з 1 січня 2016 року.

У списку серед інших увійшли ТОВ "СК-Фармація", національна компанія "Қазақстан ғарыш сапары", республіканське державне підприємство "Казахавтодор", міжнародний центр прикордонного співробітництва "Хоргос", аеропорти Астани, а також санаторій "Алмати".

Читайте такожНазарбаєв констатує: настає справжня криза, більш сильна, ніж у 2007-2009 рокахУ перелік організацій республіканської власності, що підлягають приватизації, увійшли ряд санаторіїв МВС РК, Казахфільм, оздоровчий центр "Бобек", аеропорти Костаная і Петропавловська, розважальний центр "Думан" в Астані.

До переліку великих організацій комунальної власності, що підлягають приватизації в пріоритетному порядку, увійшов аеропорт "Коркыт Ата" в Кизилорді.

До переліку великих дочірніх, залежних організацій національних керуючих холдингів та інших юридичних осіб, які є афілійованими з ними, що пропонуються до передачі в конкурентне середовище в пріоритетному порядку, увійшли національна компанія "Қазақстан Російські Залізниці" (IPO), національна компанія "КазМунайГаз" (IPO), національна атомна компанія "Казатомпром" (IPO), АТ "Казпошта" (IPO), авіакомпанії "Ейр Астана" (IPO) і "Qazaq Air", "Казахтелеком", аеропорти Актобе, Атирау і Павлодару, а також Актауский міжнародний морський торговельний порт і національний керуючий холдинг "КазАгро".

Уряд Казахстану 25 грудня 2015 року схвалив новий Комплексний план приватизації на 2016-2020 роки. В рамках даного документа затверджено перелік об'єктів приватизації державного та квазідержавного секторів, що складається з 65 найбільш великих компаній республіканської власності, АТ "Самрук-Казина", АТ "Байтерек" і АТ "КазАгро".

Крім цього, для приватизації затверджено перелік дочірніх і залежних організацій, що входять до складу АТ "Самрук-Казина", що складається з 173 компаній, а також актуалізований чинний перелік об'єктів, що передаються в конкурентне середовище в результаті приватизації, державно-приватного партнерства, ліквідації, що складається з 545 організацій.