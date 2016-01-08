Акції Apple вперше з жовтня 2014 року впали нижче $100

Останній раз папери компанії коштували менше $100 20 жовтня 2014 року, пише РБК.

Нижче психологічної позначки акції компанії впали о 18:02 за Києвом. До 18:47 папери Apple коштували $98,82 за акцію, після чого папери знову почали набирати в ціні. О 19:16 за Києвом акції коштують $98,96, що на $1,74 (1,73%) нижче рівня вчорашнього закриття торгів. Як зазначає Bloomberg, падіння акцій найдорожчої компанії світу триває третій день поспіль. З початку 2016 року акції Apple впали вже на 4%, тоді у 2015 році папери подешевшали на 4,6%, відзначає агентство.

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Bloomberg зазначає, що занепокоєння щодо Apple цього тижня було викликано публікацією в японському діловому виданні Nikkei Asian Review, яке повідомило, що в першому кварталі 2016 року Apple скорочує виробництво iPhone 6 і iPhone 6s на 30%. Рішення було прийнято на тлі спаду продажів у роздрібних мережах, через яке в магазинах накопичилося занадто багато моделей, зазначало видання з посиланням на дані постачальників комплектуючих.

Поки компанія не прокоментувала цю інформацію.