У США зафіксовано найбільше за 119 років падіння Dow Jones протягом перших 4 днів торгів

Рекордне падіння американського індексу з понеділка по четвер стало найгіршим за останні 119 років. Про це повідомляє CNN з посиланням на статистику компанії FactSet Research Systems.

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"Індекс Dow Jones втратив 911 пунктів (5%). Згідно зі статистикою FactSet, яка ведеться з 1897, це найгірше чотириденне падіння на початку року", - зазначає видання.

Як повідомлялося, 4 січня американські індекси S&P 500 і Nasdaq показали найгіршу першу сесію з 2001 року. Індекс S&P 500 і Nasdaq впали на 1,51% і 2,08% до 2012 і 4903 відповідно.

Американський індекс Dow Jones впав на 1,58% до 17148 пунктів. Таким чином, індекс показав найгіршу сесію в перший торговий день з 2008 року.

4 грудня на китайських фондових ринках були припинені торги, після того як об'єднаний індекс CSI 300, що розраховується з акцій, що торгуються в Шанхаї і Шеньчжені, впав на 7%. За даними Reuters, ця подія стала першим випадком, коли торгівля на китайських ринках припинялася через різке падіння котирувань.