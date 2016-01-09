Перший робочий тиждень року став найгіршим на фондовому ринку США за чотири роки
14:15, 09 січня 2016Фондовий ринок
515
На біржах США відзначено рекордне падіння індексів.
REUTERS
Перший робочий тиждень нового року виявилася вкрай невдалим для американських фондових бірж.
Зокрема, індекси Dow Jones (основний показник ділової активності в США) і S&P 500 за тиждень втратили майже 6%, це найгірший показник за останні чотири роки.
Більше падіння на першому тижні торгів нового року було відзначено лише в розпал Великої депресії у 1932 році, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
На думку експертів, падіння спровокував фінансовий обвал в Китаї: індекс Shanghai Composite двічі за ці дні провалювався більше ніж на 7%, після чого торги закривалися.
Напередодні мільярдер і фінансист Джордж Сорос заявив, що ситуація в економіці нагадує йому 2008 рік, коли спалахнула глобальна криза.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter