На фондовому ринку Китаю черговий обвал - індекс ChiNext упав на 6,3%

Котирування акцій китайських компаній знову йдуть вниз. За підсумками торгів 11 січня 2016 року основний фондовий індекс Shanghai Composite знизився на 5,32%, опустившись до позначки 3016,7 пункту, повідомляє РБК.

Ще більш серйозну динаміку зниження продемонстрував SZSE Component - основний індекс Шеньчженьській біржі, де торгуються акції більшості найбільших держкомпаній. За підсумками торгів 11 січня 2016 року індекс, при розрахунку якого враховується вартість паперів 40 найбільш ліквідних і великих компаній на біржі, впав відразу на 6,21%.

Високотехнологічний індекс ChiNext, що відображає динаміку вартості акцій хай-тек компаній і інтернет-стартапів, за підсумками сьогоднішніх торгів впав відразу на 6,34%.

Як відзначає Financial Times, ринки відреагували на нещодавню заяву голови Центру дослідження розвитку при Держраді КНР Лі Вея. Він заявив, що Китаю буде складно в період з 2016 по 2020 рік досягти економічного зростання вище 6,5%.

"Протягом останніх 30 років завдяки реформам і політики відкритості ВВП Китаю зростав темпами по 10% щороку. Порівняно з цим 6,5% не така велика цифра, однак і таких темпів зростання буде складно досягти", - заявив Лі Вей.

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На інших азіатських біржах також відбувається зниження котирувань. Японський індекс Nikkei 225 опустився на 0,39%, гонконгський Hang Seng - на 2,33%, південнокорейський Kosdaq - на 1,11%, тайваньський Taiex - на 1,34%, сінгапурський Straits Times Index - на 2,11%.

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"Це ніби Хелловін в січні. Скрізь червоні прапорці для інвесторів, які вирішили провести корекцію своїх портфелів", - пояснив Bloomberg керуючий директор манільської First Grade Holdings Астро дель Кастільо.