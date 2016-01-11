Російський фондовий ринок падає слідом за азіатським

Ринок акцій РФ у понеділок зазнав істотних втрат у всіх секторах, що призвело до різкого зниження основних індексів на початку торгів до багатомісячних мінімумів на тлі зовнішнього негативу і падіння нафтових ф'ючерсів за маркою Brent.

За оцінками аналітиків, розпродаж російських акцій можна буде спостерігати до кінця торгів понеділка, пише Прайм.

Індекс ММВБ до середини дня падав на 3,22% - до 1692,29 пункту, індекс РТС - на 4,03%, до 707,11 пункту, випливає з даних Московської біржі.

Курс долара розрахунками "завтра" зростає на 0,66 рубля - до 75,42 рубля, курс євро - на 1,63 рубля, до 82,25 рубля.

Березневий ф'ючерс на нафту марки Brent падає на 2,28% - до 33,15 долара за барель.

Найважливіший чинник, який зумовив спад на ринках акцій і здешевлення нафти, - турбулентність в Китаї, де індекс Shanghai Composite в перший тиждень січня обвалився більш ніж на 12%, зауважує аналітик компанії "Сбербанк КІБ" Коул Эйксон.

Торги понеділка Shanghai Composite також закінчив у серйозному мінусі (-5,33%).