Російський індекс РТС через дешеву нафту впав до мінімуму з грудня 2014 року

Індекс РТС — один із основних російських фондових індикаторів — в ході торгів на Московській біржі на тлі обвалу нафти впав нижче кордону 700 пунктів, мінімуму з грудня 2014 року.

Про це пише «Комерсант».

Станом на 18:15 за московським часом індекс впав на 5% до 699,7 пункту. Рублевий індекс ММВБ втратив 3,66% і становив 1684,71 пункту.

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Нагадаємо, аналітики інвестбанку Morgan Stanley вважають, що зростання курсу долара цього року швидше за все викличе зниження цін на нафту до $20 за барель.