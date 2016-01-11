Польща хоче об'єднати три нафтогазові компанії країни для "захисту від ворожого поглинання"

Уряд Польщі до кінця березня завершить первинний аналіз перспектив злиття трьох найбільших польських нафтогазових компаній — PKN Orlen, Grupa Lotos і PGNiG, повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву польського міністра фінансів Давида Яцкевича. За його словами, слідом за розглядом різних варіантів консолідації активів буде прийнято рішення про доцільність цього кроку.

«Ми хочемо захистити активи держави від потенційно ворожого поглинання», — пояснив дії уряду Яцкевич, запевнивши, що у влади немає планів делістингу компаній, що торгуються на Варшавській біржі. У понеділок акції PGNiG впали на 2,7% — до мінімуму за останні 11 місяців. Вартість паперів Lotos знизилася на 0,1%, а PKN — на 0,7%.

Загальна ринкова капіталізація PKN, Lotos і PGNiG становить понад 59 млрд злотих (приблизно $14,7 млрд за поточним курсом). Ці компанії контролюють практично весь польський імпорт нафти та газу, що поставляються переважно з Росії, а також домінують на ринку нафтопереробки і роздрібної торгівлі нафтопродуктами, пише РБК.

Всі три компанії контролюються державою, яка має 72% у PGNiG, 53% — в Lotos і 27% — в PKN Orlen. У PKN і Lotos є НПЗ в Польщі, PGNiG і Lotos володіють родовищами біля узбережжя Норвегії, що, на думку аналітика Haitong Bank у Варшаві Лукаша Янчака, дозволить у разі злиття цих бізнесів використовувати ефект синергії.

Аналітик варшавського офісу Ipopema Securities Войцех Козловський вважає, що головним кандидатом на вороже поглинання може стати PKN Orlen, найбільша в країні за обсягом виручки. Для захисту від таких дій, вважає він, мало б сенс злиття PKN з Lotos і їх подальше придбання компанією PGNiG.

Новий польський уряд поставив завдання знизити енергозалежність від російського імпорту і призначив представників правлячої партії «Право і справедливість» керівниками PKN Orlen і PGNiG, нагадує Bloomberg.

Восени 2015 року Orlen і Lotos стали купувати нафту в Саудівській Аравії, скоротивши постачання з Росії. За даними за 2014 рік, російська нафта займає приблизно 73,45% від загального обсягу імпорту, а обсяг поставок енергоносіїв з Росії досягає $14,6 млрд. PGNiG в травні 2015 року подала позов до «Газпрому» і «Газпром експорт» у Стокгольмський арбітраж, вимагаючи знизити ціни на газ.