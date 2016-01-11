Лондон почав перший процес у справі про махінації з міжбанківською ставкою

Одинадцять колишніх співробітників Deutsche Bank, Barclays і Societe Generale стануть першими обвинуваченими у справі про махінації з міжбанківською ставкою Euribor, за якою встановлюються відсоткові ставки на велику кількість фінансових продуктів, включаючи іпотечні позики, пише Рейтер.

Міжнародні розслідування махінацій зі ставками вже обійшлися банкам приблизно в $9 мільярдів, витрачених на рішення регуляційних питань. Понад 30 осіб були притягнуті до відповідальності.

Міжбанківські ставки Euribor і Libor, що визначають вартість, за якою банки видають один одному кредити, є ключовими для фінансових продуктів загальним обсягом понад $450 трильйонів.

Судові розгляди у Лондоні починаються через більш три роки після того, як в 2012 році британський банк Barclays визнав, що його трейдери намагалися маніпулювати ставками Libor і Euribor в період з 2005 по 2009 роки. Barclays був оштрафований на $450 мільйонів.

З тих пір ще 10 великих фінансових інститутів в Європі і США отримали штрафи за причетність до скандалу, у тому числі UBS , Lloyds, JPMorgan, Citigroup і ICAP.

Deutsche Bank був змушений виплатити рекордний штраф в розмірі $2,5 мільярда в минулому квітні. У рамках домовленості, співробітники лондонського підрозділу банку визнали себе винними в шахрайстві з використанням електронних засобів, а материнська компанія уклала угоду про відстрочення судового переслідування.