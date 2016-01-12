Біржі Китаю перейшли до зростання на фоні стабілізації юаня

Китайські фондові індекси закрили торги вівторка зростанням, оскільки загальна стурбованість інвесторів щодо стану економіки країни поступово починає спадати на тлі стабілізації курсу юаня до долара, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite піднявся на 0,2%, до 3022,86 пункту, індекс Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite зріс на 0,39%, до 1855,39 пункту, пише Прайм.

Побоювання інвесторів за китайську економіку виникли після того, як Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу національної валюти КНР з серпня 2015 року, коли девальвація юаня сильно позначилася на світових фондових ринках. Однак у п'ятницю китайський ЦБ підвищив курс юаня до долара до 6,5636 з 6,5646 юаня днем раніше. У понеділок регулятор продовжив зміцнення юаня, встановивши курс на позначці 6,5626 юаня за долар.

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У вівторок юань в цілому зберіг позиції попередньої торгової сесії, встановившись на позначці 6,5628 юаня за долар.

Стабілізація юаня третю торговельну сесію поспіль трохи послабила стурбованість учасників торгів, що Китай дозволить юаню знижуватися і далі, прагнучи підтримати експортерів і зберегти конкурентоспроможність на регіональному ринку.