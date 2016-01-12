Експерти МВФ розпочали двотижневу роботу в Нацкомісії з цінних паперів

Місія технічної допомоги експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) з 11 по 22 січня буде проводити консультації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо вдосконалення системи регулювання та нагляду за ринком капіталу в Україні.

Про це повідомила прес-служба комісії.

«Протягом двох тижнів фахівці МВФ обговорять питання підвищення вимог до розкриття інформації на ринку капіталу та прозорості діяльності учасників ринку, удосконалення порядку емісії цінних паперів, санкцій за правопорушення на ринку капіталу, в тому числі використання інсайдерської інформації та маніпулювання цінами», - зазначила прес-служба.

Голова регулятора Тимур Хромаєв повідомив, що співпраця з МВФ є передумовою створення повноцінного ринку капіталу в Україні з регулюванням відповідно до міжнародних стандартів.

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Як повідомляв УНІАН, з 13 по 27 липня міжнародні експерти оцінювали достатність операційної та фінансової самостійності НКЦПФР, її повноваження у сфері правозастосування та міжнародного співробітництва.

За результатами роботи місії був сформований звіт, згідно з яким МВФ рекомендував Україні змінити законодавство з метою розширення інспекційних повноважень Нацкомісії з цінних паперів на проведення незалежних перевірок діяльності компаній на ринку цінних паперів.