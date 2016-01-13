Китайський фондовий ринок відкрився новим падінням

Китайські фондові індекси закрили торги середи в мінусі після невеликого зростання днем раніше, повідомляє Прайм.

"Незважаючи на стабілізацію курсу юаня, стурбованість інвесторів за стан економіки країни зберігається", - йдеться в повідомленні.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 2,42% - до 2949,60 пункту, а індекс шеньчженьській біржі Shenzhen Composite - на 3,46%, до 1791,18 пункту.

Нестабільність на ринках Азії виникла після того, як Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшим зміною курсу національної валюти КНР з серпня 2015 року. Проте потім на тлі напруженості на фондових і фінансових ринках китайський ЦБ ухвалив заходи щодо стабілізації юаня в кінці минулого тижня, що дозволило йому зміцнитися. У середу курс юаня залишається відносно стабільним - 6,5630 юаня за долар порівняно з 6,5628 юаня за долар попереднього дня.

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Учасники ринку продовжує уважно стежити за динамікою юаня до долара. Низка гравців досі впевнені, що Китай й надалі дозволить юаню знижуватися, прагнучи підтримати експортерів і зберегти конкурентоспроможність на регіональному ринку. Аналітики банку HSBC вважають, що висока волатильність буде головною темою 2016 року.