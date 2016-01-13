В Україні в черговий раз оголосили про приватизацію стратегічних держпідприємств

Фонд державного майна України (ФДМУ) в черговий раз оголосив про приватизацію в 2016 році держпакетів акцій великих підприємств груп Г і В, зокрема 99,6% Одеського припортового заводу, 78,3% «Центренерго», 99,9% «Сумихімпрому», 70% «Хмельницькобленерго», 70% «Миколаївобленерго», 65% «Харківобленерго», 60,2% «Запоріжжяобленерго», 50,9% «Тернопільобленерго» та низки ТЕЦ.

Про це повідомляється в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

У повідомленні зазначено, що приватизація «Центренерго» буде проходити після передачі 78,3% акцій від Міністерства енергетики та вугільної промисловості Фонду держмайна.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Фонд держмайна не зміг почати реалізацію програми продажу стратегічних підприємств через неприйняття Верховною Радою законопроекту про приватизацію. Цей документ передбачав скасування продажу 5-10% акцій великих підприємств на біржах при проведенні приватизації, регламентував залучення радників і встановлював обмеження на коло осіб, які можуть брати участь у приватизаційних конкурсах, зокрема на представників Росії.

На думку голови ФДМУ Ігоря Білоуса, у зв'язку з неприйняттям цього законопроекту велику приватизацію може бути відкладено на невизначений термін. Він зазначив, що при відтермінуванні приватизації державні активи втрачають свою вартість, тому їх потрібно вчасно продати.

Із запланованих 17 млрд грн за 11 місяців минулого року до бюджету від приватизації надійшло 144 млн, або 0,8% від плану.

У 2016 році Кабінет міністрів запланував залучити до бюджету від приватизації 17,1 млрд грн.