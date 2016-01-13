"Український банк реконструкції та розвитку" виставлять на продаж 22 квітня

Фонд державного майна України проведе 22 квітня 2016 року в Києві аукціон із продажу 99,99% акцій «Українського банку реконструкції та розвитку (УБРР) із початковою ціною 118,9 млн грн.

Про це повідомляється в офіційному виданні фонду «Відомості приватизації».

Кінцева дата прийому заявок на участь в аукціоні - 18 квітня.

Згідно з повідомленням, у конкурсі не можуть брати участь особи, зареєстровані в офшорних зонах, країнах із «чорного списку» FATF (група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей – УНІАН), компанії з більш ніж 25% державної власності в установчому капіталі, особи, до яких застосовані санкції України, зокрема резиденти Росії.

Покупець повинен буде зберегти профіль діяльності банку протягом 5 років.

Також у фонді звернули увагу на те, що УБРР уклав із «Укргазбанком» договір від 28 квітня 2015 року про залучення коштів на умовах субординованого боргу в розмірі 28 млн на 6 років. У разі продажу держпакета акцій УБРР зобов'язаний звернутися до Національного банку України з клопотанням про дострокове погашення цього боргу протягом трьох днів.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у серпні передало Фонду держмайна пакет акцій «Українського банку реконструкції та розвитку», що перебуває в його власності

Кабінет міністрів анонсував продаж банку в другій половині 2015 року.

«Український банк реконструкції та розвитку (УБРР) був створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк входить до групи невеликих фінустанов за розміром активів.