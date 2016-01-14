Фондовий ринок США поставив рекорд падіння з вересня

Головні американські індекси в ході торгів у середу продемонстрували падіння більш ніж на 2% на тлі побоювань щодо зниження цін на нафту і розпродажу акцій компаній споживчого і технологічного секторів, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

За підсумками торгового дня індекс S&P 500 знизився на 2,5%, до 1,890.28 пункту, що стало рекордним падінням за день з вересня 2015 року. Індекс Dow Jones просів на 2,2%, до 16,151.41 пункту. Індекс Nasdaq Composite впав на 3,4%, до 4,526.07 пункту, продемонструвавши найгірший показник з серпня минулого року.

«Є страх, що світова економіка та економіка США може впасти в рецесію на тлі падіння цін на нафту і значної економічної слабкості за кордоном», — наводить Reuters слова директора управління з інвестицій нью-йоркської компанії Solaris Тіма Гріскі.

Читайте такожУ США зафіксовано найбільше за 119 років падіння Dow Jones протягом перших 4 днів торгів

У середу ціни на нафту продовжили падіння. Ціна березневого ф'ючерсу нафти марки Brent упускалися нижче $30 за барель і на мінімумі становила $29,95, свідчать дані торгів ICE. Це стало мінімальним показником з 2004 року.