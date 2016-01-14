Китайський фондовий ринок впав нижче торішнього мінімуму

Китайський Shanghai Composite в ході торгів 14 січня опустився на 2,8% до позначки 2,867, пробивши мінімум, який був відзначений під час літнього спаду на ринку акцій Китаю. Тоді найнижчим значенням індексу були 2927,29 пунктів, пише РБК.

Після падіння ринок акцій почав відновлюватися. Shanghai Composite перебував у зеленій зоні, досягнувши позначки в 2,989.32 пунктів. Це на 1,35% перевищує рівень попереднього закриття.

Як зазначає Bloomberg, в четвер азіатські фондові індекси падають на тлі рекордного зниження цін на нафту, а також зростання побоювань щодо стану китайської економіки. Shanghai Composite впав на 20% порівняно з зафіксованими у грудні максимумами, це є найгіршим результатом серед 93 світових індексів, які відстежує агентство.

Японський Nikkei 225 в ході торгів у четвер втратив 2,68%, S&P/ASX 200 – 1,56%, Hang Seng – 0,7%.

Влітку минулого року китайські біржі пережили найбільше падіння, тоді Shanghai Composite протягом декількох тижнів впав більш ніж на 40%. Це, в свою чергу, негативно вплинуло на фондові ринки по всьому світу. Волатильність на біржах КНР відновилася в перші тижні січня після стабілізації в четвертому кварталі.

Напередодні фондовий ринок США завершив день зниженням основних котирувань більш ніж на 2%. Це стало рекордним падінням з вересня минулого року. S&P 500 знизився на 2,5%, Dow Jones просів на 2,2%, а NASDAQ втратив 3,4%, продемонструвавши найгірший показник з серпня минулого року.

У середу ціни на нафту продовжили падіння, яке почалося на початку року на тлі нестабільності на ринку Китаю. Ціна березневого ф'ючерсу нафти марки Brent опустилася нижче $30 за барель і на мінімумі становила $29,95. Це стало мінімальним показником з 2004 року. У четвер торги на лондонській біржі ICE велися вище цієї позначки. Сьогодні вранці барель Brent коштував $30,32.