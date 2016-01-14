"Об'єднана гірничо-хімічна компанія" стане акціонерним товариством

Кабінет міністрів України 30 грудня погодив перетворення державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ДП "ОГХК"), 100 відсотків якого належить державі, в публічне акціонерне товариство.

«Ми вітаємо це історичне рішення, якого чекали кілька місяців. Воно стане першим кроком до прозорої приватизації очолюваних компанією комбінатів», - коментує подію перший заступник генерального директора ОГХК Олександр Гладушко, повідомляє прес-служба компанії.

За його словами, корпоратизація націлена на незалежну й об'єктивну оцінку майна підприємства. Це дозволить визначити ринкову вартість підприємства і згодом залучити інвестора на ці активи.

Корпоратизація також передбачає створення наглядової ради, яка буде впливати на рішення ОГХК. «Це посилить незалежний контроль над компанією», - пояснює Гладушко.

Довідка. Державне підприємство «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ДП «ОГХК») почало фактичну діяльність з серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.