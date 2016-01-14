Порошенко стверджує, що передав свою частку в Roshen незалежному трасту

Президент України Петро Порошенко підписав договір про передачу своєї частки в корпорації Roshen незалежному трасту під управлінням іноземного банку, який має право вести переговори про продаж компанії.

Про це глава держави заявив на прес-конференції в четвер.

"Я цього року підписав договір, нарешті, тому що юридичні процеси зайняли багато часу, про передачу моєї частини Roshen в незалежна траст, який заснований на моделі "сліпого" трасту, згідно кращим міжнародним стандартам та згідно з законодавством України", - сказав він.

За словами Порошенка, на час президентської каденції він не має права брати участь в управлінні трастом, а його підпис і розпорядження стосовно компанії не будуть мати юридичної сили.

"В якості управителя цього трасту призначений респектабельний іноземний банк першої категорії, який буде володіти, контролювати і управляти активами. Підкреслюю, що стандарти "сліпого" трасту використовуються провідними європейськими та американськими політиками в ідентичних ситуаціях та є єдиним інструментом усунення конфлікту інтересів", - підкреслив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2014 року, будучи кандидатом у президенти, Петро Порошенко заявляв, що має намір продати свій бізнес, окрім "5 каналу". Згодом Порошенко залучив для продажу своєї корпорації Roshen інвестиційну компанію Rothschild.

Відповідно до чинної Конституції України, президент країни не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - найбільший виробник кондитерської продукції в Україні, належить президенту Петру Порошенку. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн в рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

"Сліпий" траст є формою довірчого управління активами, в якому довірчим власникам заборонено давати бенефіціарам будь-яку інформацію про управління капіталами трасту.