На фондовому ринку Китаю знову обвал - індекси впали більш ніж на 3%

Китайські фондові індекси закрили торги останнього дня робочого тижня на мінорній ноті, знову впавши більш ніж на 3% на тлі побоювань, що зберігаються інвесторів у зв'язку з уповільненням економіки країни і нестабільності ситуації з юанем, а також через дані внутрішньої статистики, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 3,55%, до 2900,97 пункту, індекс шеньчженьській біржі Shenzhen Composite - на 3,4%, до 1796,13 пункту.

Побоювання інвесторів виникли після того, як ЦБ Китаю ослабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшим зміною курсу нацвалюти з серпня 2015 року, коли девальвація юаня сильно відбилася на світових фондових ринках. Поточного тижня ЦБ Китаю взяв курс на стабілізацію юаня з метою запобігти падіння ринків, зміцнивши його на 0,1%, проте позиції юаня все ще турбують інвесторів.

У даній ситуації МВФ закликав Китай бути більш відкритим у своїй політиці обмінного курсу.

"Велика ясність і відкритість навколо режиму валютного курсу була б корисною", - сказав на регулярному брифінгу у Вашингтоні в четвер прес-секретар МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice), повідомляє Reuters.

Оптимістичні економічні показники Китаю на початку тижня стримали деякі побоювання з приводу уповільнення темпів зростання другої за величиною економіки в світі, але п'ятниця привернула увагу інвесторів до новин, що кредитування китайських банків у грудні виявилося слабшим, ніж очікувалося. У річному вираженні зростання показника склало 14,3%. Аналітики Reuters очікували зростання на 14,8%.

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Негативний фон створює також відновилося падіння нафти на побоюваннях про її надлишку у зв'язку з поверненням Ірану на ринок. Нафту марки WTI в п'ятницю знову падає більш ніж на 3%. Станом на 9:27 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent знижувалася на 2% - до 30,38 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на WTI падала на 2,64% - до 30,38 долара.