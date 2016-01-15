На фондовому ринку Китаю знову обвал - індекси впали більш ніж на 3%
Негативний фон створює також падіння нафти на побоюваннях про її надлишок через повернення Ірану на ринок.
Китайські фондові індекси закрили торги останнього дня робочого тижня на мінорній ноті, знову впавши більш ніж на 3% на тлі побоювань, що зберігаються інвесторів у зв'язку з уповільненням економіки країни і нестабільності ситуації з юанем, а також через дані внутрішньої статистики, свідчать дані торгів, повідомляє Прайм.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite впав на 3,55%, до 2900,97 пункту, індекс шеньчженьській біржі Shenzhen Composite - на 3,4%, до 1796,13 пункту.
Побоювання інвесторів виникли після того, як ЦБ Китаю ослабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшим зміною курсу нацвалюти з серпня 2015 року, коли девальвація юаня сильно відбилася на світових фондових ринках. Поточного тижня ЦБ Китаю взяв курс на стабілізацію юаня з метою запобігти падіння ринків, зміцнивши його на 0,1%, проте позиції юаня все ще турбують інвесторів.
У даній ситуації МВФ закликав Китай бути більш відкритим у своїй політиці обмінного курсу.
"Велика ясність і відкритість навколо режиму валютного курсу була б корисною", - сказав на регулярному брифінгу у Вашингтоні в четвер прес-секретар МВФ Джеррі Райс (Gerry Rice), повідомляє Reuters.
Оптимістичні економічні показники Китаю на початку тижня стримали деякі побоювання з приводу уповільнення темпів зростання другої за величиною економіки в світі, але п'ятниця привернула увагу інвесторів до новин, що кредитування китайських банків у грудні виявилося слабшим, ніж очікувалося. У річному вираженні зростання показника склало 14,3%. Аналітики Reuters очікували зростання на 14,8%.
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Негативний фон створює також відновилося падіння нафти на побоюваннях про її надлишку у зв'язку з поверненням Ірану на ринок. Нафту марки WTI в п'ятницю знову падає більш ніж на 3%. Станом на 9:27 вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent знижувалася на 2% - до 30,38 долара за барель. Ціна лютневих ф'ючерсів на WTI падала на 2,64% - до 30,38 долара.