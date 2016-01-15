Російський фондовий ринок обвалився слідом за нафтою і рублем

Рублевий індекс ММВБ в ході торгів на Московській біржі впав на 4,8% до 1599,99 пункту, опустившись нижче за позначку 1600 пунктів вперше з 28 липня 2015 року.

Доларовий індекс РТС втратив 6,39% і досяг рівня в 648,84 пункту, пише ТАСС.

Курс долара розрахунками "завтра" зріс на 1,63 рубля - до 77,69 рубля, курс євро - на 2,45 рубля, до 85,06 рубля.

Вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в березні 2016 р. на біржі ICE в Лондоні опустилася на 4,44% до $29,51 за барель.

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Зовнішній фон залишається несприятливим, відзначає провідний аналітик "Олма" Антон Старцев. За його словами, крім здешевлення нафти на російський ринок акцій чинить тиск зниження інтересу інвесторів до ризику на тлі погіршення загальної кон'юнктури на світових торгових майданчиках.

"Китайські фондові індекси сьогодні знизилися більш ніж на 3%, динаміка спредів у прибутковості єврооблігацій країн, що розвиваються і казначейських облігацій США, як і раніше, вказує на скорочення схильності інвесторів до прийняття ризику", - пояснив експерт.