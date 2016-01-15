На тлі обвалу нафтових цін падають світові фондові ринки

Американські фондові індекси на відкритті торгів п'ятниці різко опустилися більш ніж на 2% на слабких даних внутрішньої статистики, а також через черговий обвал цін на нафтовому ринку, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Промисловий індекс Dow Jones падав на 2,21% - до 16017,12 пункту. Раніше індекс досягав позначки 15978 пунктів, опустившись нижче 16000 пунктів вперше з вересня 2015 року. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 2,87%, до 4482,5 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 також знижувався на 2%, до 1883,42 пункту.

З песимізмом сприйняли інвестори і новини з Китаю, де фондові індекси закрили торги останнього дня робочого тижня на мінорній ноті, знову впавши більш ніж на 3% на тлі побоювань інвесторів у зв'язку з уповільненням економіки країни і нестабільністю ситуації з юанем, а також на даних внутрішньої статистики.

Ринок акцій РФ у п'ятницю на вечірніх торгах впав у межах майже 6,5%, оновивши мінімуми по основних індексах на тлі падіння рубля до долара і євро і ціни на нафту марки Brent нижче 30 доларів за барель.

Індекс ММВБ знизився на 4,81% - до 1599,85 пункту, індекс РТС - на 6,39% - до 648,71 пункту, випливає з даних Московської біржі.

Індекс ММВБ вже падав до 1598,78 пункту, оновивши мінімум з 28 липня 2015 року, індекс РТС – до 648,53 пункту, оновивши мінімум з 17 грудня 2014 року.

Як пише РБК, французький CAC-40 впав 1,54%, до 4247,5 пункту. Німецький DAX опустився на 1,29%, до 9672 пунктів. Британський індекс FTSE 100 знизився на 1,46%, до 5831,30 пункту.

Світові ціни на нафту в п'ятницю прискорили падіння до 3-5% на тлі надлишку сировини в світі і на побоюваннях інвесторів повернення іранської нафти на ринок.