Скасування санкцій проти Ірану: індекс саудівської біржі обвалився майже на 8%

В неділю, на наступний день після того, як стало відомо про скасування санкцій проти Ірану, індекс акцій саудівської фондової біржі Tadawul різко пішов вниз. Про це повідомляє "РБК".

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За даними ресурсу investing.com головний індикатор Tadawul All-Share Index (TASI) на відкритті торгів втратив майже 300 пунктів, станом на 13:00 (мск.) його значення склало 5400 (-7,5%) пунктів, хоча на закритті торгів днем раніше значення індексу становило 5838.

Згідно з інформацією видання Ahramonline, саудівська біржа Tadawul є найбільшим торговим майданчиком в арабських країнах. Різке падіння не торкнулося тільки трьох цінних паперів зі 167, що торгуються на біржі. Капіталізація біржі становить близько 31 мільярда доларів.

Як відомо, 16 січня після публікації доповіді МАГАТЕ, в якій говорилося, що Іран виконав всі умови угоди, яка передбачає заморожування його ядерної програми, пов'язані з цим міжнародні санкції проти нього були зняті.

Скасування санкцій дозволяє Ірану негайно збільшити експорт нафти - це може чинити додатковий тиск на ринок, де в останні місяці склався надлишок пропозиції. Світові ціни на нафту різко впали в кінці 2015 - початку 2016 року.

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Зняття санкцій також означає, що Іран отримає доступ до приблизно 50 мільярдів доларів, які були заморожені на його рахунках. Крім того, Іран зможе закуповувати обладнання та технології, доступ до яких був обмежений.