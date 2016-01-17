Близькосхідні ринки падають на тлі новин з Ірану - ВВС

Ціни на акції у Саудівській Аравії - найбільшій арабській фондовій біржі світу - впали на 6,5% на тлі новин про зняття економічних санкцій з Ірану, пише ВВС Україна.

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Нафтохімічна галузь Саудівської Аравії у перші хвилини торгів у неділю втратила 8%, тоді як банківський сектор - близько 5%.

Таким чином індекси на саудівській біржі знизилися до рівня 2011 року.

Катарська та дубайська біржі також відкрилися у неділю падінням у близько 6%. Трохи менші втрати спіткали також Абу-Дабі (4,3%), Кувейт (3,2%) і Оман (1,5%).

Президент Ірану Хасан Рухані у зверненні до парламенту заявив, що іранській економіці слід стати менш залежною від доходів із продажу нафти.

Від початку року нафта подешевшала на близько 20%: у п'ятницю ціна бареля нафти марки Brent впала до менше 29 доларів.

За останні два роки нафта втратила понад 65% своєї вартості.

Як відомо, 16 січня МАГАТЕ опублікувала доповідь, у якій йшлося, що Іран виконав усі умови угоди, яка передбачає заморожування його ядерної програми. Міжнародні санкції проти нього, пов'язані з цим, були зняті.

Скасування санкцій дозволяє Ірану негайно збільшити експорт нафти - це може чинити додатковий тиск на ринок, де в останні місяці склався надлишок пропозиції. Світові ціни на нафту різко впали в кінці 2015 - початку 2016 року.

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Зняття санкцій також означає, що Іран отримає доступ до приблизно 50 мільярдів доларів, які були заморожені на його рахунках. Крім того, Іран зможе закуповувати обладнання та технології, доступ до яких був обмежений.