Держбюджет отримав майже півмільярда доларів від продажу облігацій

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 486,045 мільйона доларів США, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучені від розміщення облігацій терміном обігу 18 місяців із середньозваженою дохідністю 7,67% річних в результаті задоволення 28 заявок покупців.

У повідомленні наголошується, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становить 11,975 мільярда гривень.

Також в ході аукціону Мінфін отримав у потенційних покупців в цілому 7 заявок з прибутковістю 21-21,5% річних на придбання облігацій у гривні терміном обігу 6, 9, 12 і 18 місяців, але залишив їх без задоволення.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін на першому в 2016 році плановому аукціоні з розміщення ОВДП 12 січня залучив до держбюджету 84,46 мільйона гривень в результаті розміщення облігацій у гривні на 1 рік під 18,50% річних.