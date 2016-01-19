Мінфін навздогін за сьогоднішнім аукціоном завтра знову має намір розмістити ОВДП

Як повідомляється на сайті Мінфіну, в ході аукціону планується розміщення однієї серії державних облігацій, номінованих у національній валюті, терміном обігу 2 роки.

Обсяги випуску облігацій та ставки їх первинного розміщення не повідомляються.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінфін оприлюднив результати проведення ОВДП-аукціону 19 січня, згідно з якими вдалося залучити в державний бюджет 486,045 мільйона доларів США.

Нагадаємо, Мінфін на першому в 2016 році плановому аукціоні з розміщення ОВДП 12 січня залучив до держбюджету 84,46 млн грн в результаті розміщення облігацій у гривні на 1 рік під 18,50% річних.