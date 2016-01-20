Азіатські біржі впали до 4-річного мінімуму

Зведений індекс азіатсько-тихоокеанського регіону MSCI знизився на 2,6%, що стало мінімальним значенням з жовтня 2011 року, повідомляє РБК.

"Японський індекс Nikkei впав за торгову сесію на 3,7%, зниження порівняно з піковими показниками склало 20%. Це, на думку агентства, свідчить про стійку грі на пониження на японському ринку вперше з літа 2013 року", - йдеться в повідомленні.

Серйозне падіння зафіксовано в Гонконзі, де індекс Hang Seng опустився на 3,7%, що стало найбільшим зниженням протягом одного дня з початку серпня. У мінусі опинилися всі "блакитні фішки". До мінімального падіння за останні кілька років впав і курс гонконгського долара.

У Південній Кореї ринок впав на 2,3%.

Торгувався в мінусі й китайський фондовий ринок. Shanghai Composite станом на 8:45 знизився на 0,9% до 2980 пунктів. Аналітики Bloomberg зазначили, що не таке значне зниження індексу в КНР (порівняно з іншими азіатськими країнами) відбулося на тлі повідомлень про можливе стимулювання китайської економіки напередодні Місячного нового року на початку лютого. Крім цього ЦБ Китаю у вівторок увечері повідомив про плани вливання 91 мільярда доларів до банківської систему країни.

На тлі зниження азіатських ринок ціни на нафту Brent опустилися нижче позначки 28,25 долара за барель. Техаська нафта знизилася більш ніж на 2,5% до 28,79 долара за барель. Це - мінімальні значення з 2003 року.