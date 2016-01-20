Американські індекси впали слідом за ринками Європи й Азії

Фондові індекси США продемонстрували зниження на відкритті торгів на тлі розпродажу акцій по всьому світу, падіння цін на нафту і загального скептицизму щодо перспектив світової економіки, повідомляє Bloomberg.

Американський індекс Standard & Poor's 500 знизився на 2,7%, до 1,830.27, показавши рекордний мінімум з квітня 2014 року. Індекс Dow Jones Industrial Average втратив 2,5%, досягнувши позначки 15,609.81 пункту, продемонструвавши мінімальне значення за останній 21 місяць. Індекс Nasdaq Composite опустився на 3%.

«Є багато приводів для розпродажу (акцій)», — заявив Bloomberg виконавчий директор Blackstone Group LP. «Ми маємо економічні фактори, такі як уповільнення економіки США, яке було досить послідовним. У нас є нафта, яка дешевшає дуже швидко. У нас є Китай, проблеми якого, можливо, перебільшені», — сказав він.

«Коли ви складете всі ці фактори разом, у вас виходить непривабливе вариво поряд із занепокоєнням щодо можливого підвищення Федеральною резервною системою ключової ставки і подальшого уповільнення економіки», — додав він.

«Ринок сфокусований на побоюваннях навколо Китаю, цін на нафту і зміцнення долара», — наводить агентство слова головного стратега з фондового ринку нью-йоркської компанії Federated Investors Inc. Філа Орландо.

Фондові торги на азіатських ринках у середу відкрилися падінням. Зниження більше 2% було зафіксовано в Японії, Південній Кореї, Гонконгу. У мінусі виявився і китайський фондовий ринок.

Слідом за азіатським ринком знизилися і європейські фондові індекси.

Зниження показали в середу і основні російські індекси, пише РБК. За підсумками торгів на Московській біржі індекс ММВБ знизився на 0,92%, до 1630,39 пункту, індекс РТС впав на 4,83%, до 628,41 пункту.

Нафта марки Brent ввечері торгується на рівні $27,5 за барель, свідчать дані торгів.