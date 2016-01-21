Нафта WTI коштує майже в два рази дешевше за молоко

У четвер, 21 січня, на Нью-Йоркській біржі Nymex об 11 ранку WTI коштувала $28,16 за барель, тобто близько $0,67 за галлон (3,79 л).

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У той же час на Чиказькій товарній біржі 100 фунтів (фунт - 453,6 г) молока класу III з поставкою в березні можна придбати за $13,65. Тобто по $1,17 за галон.

Нагадаємо, ціни на нафту знижуються на тлі відновлення Іраном експорту після зняття санкцій. 20 січня ціна нафти марки WTI опустилася нижче $27.