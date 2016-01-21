АМКУ дозволив корпоратизацію інституту Патона

Антимонопольний комітет України дозволив створити корпорацію на базі «Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона» Національної академії наук України, повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Як наголошується в повідомленні, в створювану корпорацію «Патон», крім інституту в Києві, увійдуть компанії «Технології високих енергій» (м. Вінниця) і «ПлазмаТек» (смт Рудниця, Вінницька обл.).

Довідка УНІАН. Інститут електрозварювання створений академіком Євгеном Оскаровичем Патоном у складі Всеукраїнської академії наук в 1934 р. на базі електрозварювальної лабораторії при Кафедрі інженерних споруд та Електрозварювального комітету.

Основною сферою досліджень і розробок інституту є зварювання металевих і неметалевих матеріалів у різних умовах і середовищах, включаючи космічний простір і світовий океан. Заклад займає одне з лідируючих місць у світі в цій галузі.

Сьогодні інститут являє собою науково-технічний комплекс, в який входять дослідне конструкторсько-технологічне бюро, експериментальне виробництво, три заводи, ряд інженерних центрів, навчальний та сертифікаційний центри. У всіх його підрозділах працює 2531 осіб, з них власне в інституті - 1559 осіб.