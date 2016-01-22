Moody's через обвал нафти перегляне рейтинги 120-ти енергокомпаній

Рейтингове агентство Moody's помістило на перегляд з можливістю зниження рейтинги найбільших компаній нафтогазового сектора в п'ятницю, оскільки обвал цін на нафту більш ніж на 70 відсотків за останні півтора року потягнув за собою акції енергетичних компаній.

Перегляд позначиться на нафтогазових компаніях по всьому світу, включаючи США, Канаду, Латинську Америку, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, а також Європу, Близький Схід і Африку, пише Рейтер.

"Moody's Investors Service помістило рейтинги 120 нафтогазових компаній на перегляд у бік зниження", - йдеться в звіті агентства.

"Цей перегляд відображає зниження цін на нафту до багаторічного мінімуму, ослаблення попиту і тривалий період перенасичення ринку, який продовжує чинити значний тиск на кредитні профілі компаній нафтогазового сектора".

Читайте такожАналітики оцінили втрати економіки РФ від зниження цін на нафту

Ціни на нафту впали більш ніж на 70 відсотків з середини 2014 року приблизно до $30 за барель, спровокувавши падіння паперів енергетичних компаній, у той час як виробники добувають 1-2 мільйони барелів нафти в день, а компанії знижують ціни в боротьбі за частку на ринку в умовах надмірної пропозиції.