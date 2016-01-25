Велика приватизація в Україні: з молотка пустять 25 найбільших держпідприємств

Об'єктами великої приватизації в Україні, яка повинна розпочатися цього року, мають стати близько 25 державних підприємств, до яких вже виявили інтерес іноземні стратегічні інвестори.

Про це в інтерв'ю одному з телеканалів сказав міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Визначили близько 25 підприємств - енергосектор, хімічна галузь, портова інфраструктура, де є реальний інтерес стратегічних іноземних інвесторів», - сказав Абромавичус.

При цьому він наголосив, що старт великій приватизації має дати Верховна Рада, ухваливши необхідний пакет законів, які дозволяють скасувати низку норм, які несуть ознаки корупції.

«Торік був реальний ризик того, що якщо поспішимо з приватизацією, то вона буде не зовсім у тому стилі, в якому її б хотіли бачити. І тому ми вирішили створити групу людей, які б допомогли. Що потрібно? Вимогу викидати на біржу 5-10% (акцій держактиву для визначення ціни - УНІАН) треба змінити, і, я сподіваюся, що ближчими тижнями Верховна Рада ухвалить ці зміни. І потім буде зелене світло для великої приватизації. Процес приватизації буде найголовнішим для нашого міністерства», - наголосив Абромавичус.

Він також звернув увагу, що на поточний момент держпідприємства розділені за розмірами і ступенем зацікавленості інвесторів.

«Маленькі підприємства (з оборотом до 1 млн дол. - УНІАН) треба в електронному форматі продати якомога швидше і прозоро, віддати це малому і середньому бізнесу, у приватну ініціативу. Решту компаній ми розділяємо на дві частини - великі підприємства, де є інтерес з боку інвесторів, і великі підприємства, де інтересу немає», - розповів міністр.

При цьому він нагадав, що першим у списку на приватизацію стоїть Одеський припортовий завод.

«ОПЗ має бути проданий першим, потім "Центренерго". Маємо продати «Укрспирт», підприємства машинобудування, ДПЗКУ. По Одеському припортовому вже визначено 11 потенційних інвесторів, які показали зацікавленість, плюс є радник», - додав міністр.

Раніше голова Фонду держмайна України Ігор Білоус зазначав, що у разі успішної приватизації, Україна може виручити до бюджет близько 30 млрд грн. При цьому в бюджеті на 2016 рік закладено показник виручки від приватизації у 17 млрд грн.