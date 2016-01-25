Іноземні інвестори на тлі падіння рубля розпродають акції російських компаній

Іноземні інвестори продають папери ряду російських компаній, переходячи в активи, вкладення в які несуть менше ризиків в умовах підвищеної волатильності рубля і російського фондового ринку, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Експерти агентства відзначають, що міжнародні інвестори виходять з російських депозитарних розписок компаній швидше, ніж трейдери на Московській біржі з їх же акцій. В результаті середня різниця у вартості цих паперів знизилася до мінімального за останній рік рівня.

Зокрема, спред між глобальними депозитарними розписками (GDR) «Магніту», які торгуються на Лондонській біржі і котируваннями акцій ритейлера на Московській біржі скорочувався до 22%. А вартість GDR «МегаФона» і «Газпром нефти» і зовсім опускалася нижче ціни акцій тих компаній на Московській біржі.

«Іноземні інвестори можуть швидко продати російські акції і вкластися в інші ринки, які обіцяють порівняно високу дохідність за менших ризиків. Резиденти терпиміші до «американських гірок» на російському ринку і готові довше тримати папери, оскільки у них менше альтернатив», — пояснила Анастасія Левашова, яка бере участь у керуванні акціями країн, що розвиваються, на $450 млн у Blackfriars Asset Management Ltd в Лондоні.

Під час сьогоднішніх торгів основні фондові індекси Московської біржі знижуються. На мінімумі «рублевий» індекс ММВБ опустився майже до 1700 пунктів, або приблизно на 1%, «доларовий» індекс РТС знижувався до 677,7 пункту, або майже на 2%.

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Раніше аналітики компанії Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) зафіксували відтік коштів з фондів, що інвестують у російські активи. За тиждень з 14 по 20 січня 2016 року він прискорився до $91,8 млн. За попередній тиждень інвестори вивели з фондів, що інвестують в Росію, $70 млн. Таким чином, відтік коштів з фондів збільшився на 30%.

Усього за 2015 рік відплив капіталів з ринків в сім разів перевищив показники 2014 року, становивши $735 млрд. Цей показник, за даними дослідження вашингтонського Інституту міжнародних фінансів (ІМФ), став максимальним за останні 15 років.