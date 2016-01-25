Відтік капіталу з Китаю зріс у сім разів - до рекордного $1 трильйона

Відтік капіталу з Китаю за підсумками 2015 року становив $1 трлн, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні дані.

Це рекордний показник за весь час ведення підрахунків, за рік відтік капіталу збільшився в сім разів, відзначає агентство.

У грудні відтік капіталу зріс порівняно з попереднім місяцем на $50 млрд і досяг $158,7 млрд.

Вищий показник Bloomberg спостерігав у вересні минулого року – $194 млрд. За весь 2014 рік з Китаю було виведено $143,3 млрд.

Грудневе зростання обсягу вивезених коштів Bloomberg пов'язує з рішенням Народного банку Китаю відстежувати курс юаня проти кошика основних світових валют, а не в парі з доларом США.

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У 2015 році обсяг міжнародних резервів Китаю впав до $3,3 трлн, зниження на $512 млн стало максимальним в історії. За прогнозом Bloomberg, резерви до кінця 2016 року скоротяться ще на $300 млн.