Відтік капіталу з Китаю зріс у сім разів - до рекордного $1 трильйона
Це рекордний показник за весь час ведення підрахунків.
Відтік капіталу з Китаю за підсумками 2015 року становив $1 трлн, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні дані.
Це рекордний показник за весь час ведення підрахунків, за рік відтік капіталу збільшився в сім разів, відзначає агентство.
У грудні відтік капіталу зріс порівняно з попереднім місяцем на $50 млрд і досяг $158,7 млрд.
Вищий показник Bloomberg спостерігав у вересні минулого року – $194 млрд. За весь 2014 рік з Китаю було виведено $143,3 млрд.
Грудневе зростання обсягу вивезених коштів Bloomberg пов'язує з рішенням Народного банку Китаю відстежувати курс юаня проти кошика основних світових валют, а не в парі з доларом США.
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У 2015 році обсяг міжнародних резервів Китаю впав до $3,3 трлн, зниження на $512 млн стало максимальним в історії. За прогнозом Bloomberg, резерви до кінця 2016 року скоротяться ще на $300 млн.