Надходження від приватизації минулого року знизилися втричі

Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками 2015 року склали 151,5 мільйона гривень, що втричі нижче за аналогічний показник 2014 року, і дорівнює 0,09% від встановленого минулого року плану - 17 мільярдів гривень.

Про це йдеться у звіті фонду.

Центральний і регіональні управління Фонду держмайна протягом звітного періоду продали 117 об'єктів державної власності та 660 об'єктів комунальної власності.

У 2015 році ФДМУ через фондові біржі виставив 88 пакетів акцій 50 акціонерних товариств загальною номінальною вартістю 1,1 мільярда гривень.

При цьому протягом минулого року на біржах фонд продав 7 пакетів акцій за 101 мільйон гривень: 3 пакету Іллічівського судноремонтного заводу, по одному пакету акцій Войтовецького підприємства по племінній справі в тваринництві, а також компаній "Фермент", "Днепрометробуд" та "Будівельно-монтажне управління №20".

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Як повідомляв УНІАН, надходження до держбюджету від приватизації у 2014 році склали 465,9 мільйона гривень, що вдвічі менше за показник 2013 року.

ФДМУ в 2015 році перерахував до державного бюджету 1,21 мільярда гривень від оренди державної власності, що на 23% перевищує показник 2014 року й в 2,2 рази перевищує показник плану 2015 року.

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Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планувалося отримати 17 мільярдів гривень, а від оренди – 544 мільйони гривень.