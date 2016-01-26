Дешева нафта потягнула вниз світові фондові ринки

Основні американські фондові індекси в понеділок втратили 1,3-1,6% на тлі зниження нафтових цін, свідчать дані бірж.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 1,29% - до 15885,22 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - на 1,58%, до 4518,49 пункту, а індекс широкого ринку S&P 500 — на 1,56%, до 1877,08 пункту, пише Прайм.

До закриття американських бірж ціни на нафту падали на 6,6-7,5% на тлі новин про рекордно високий рівень видобутку нафти в Іраку в грудні. У п'ятницю нафтові ціни підскочили на 9-10%.

Інвесторів також стривожило рішення Саудівської Аравії зберегти інвестиції в енергетичні проекти. За словами голови саудівської нафтової держкомпанії Saudi Aramco Халіда аль-Фалиха, в даний час компанія витрачає стільки ж, скільки раніше, до падіння цін на нафту, сигналізуючи, що не буде здаватися у своїй боротьбі з конкурентами; компанія визначила свою стратегію у відповідь на дешеву нафту.

Учасники ринку також сподіваються, що Федрезерв за підсумками засідання комітету з відкритих ринків 26-27 січня дасть хоч якісь натяки щодо своїх можливих дій для підтримання економіки в умовах падіння цін на нафту.

Фондові майданчики Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) на торгах вівторка демонструють переважно негативну динаміку через відновлення падіння вартості нафти, свідчать дані торгів.

Станом на ранок індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite опускався на 2,09%, до 2877,11 пункту, шеньчженьській індекс Shenzhen Composite - на 2,63%, до 1797,25 пункту, гонконзький Hang Seng Index - на 1,80%, до 18992,54 пункту.

Корейський KOSPI знизився на 0,92%, до 1875,83 пункту. Японський Nikkei 225 - на 1,79%, до 16805,20 пункту, австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 1,84%, до 5006,6 пункту.

У Росії індекс ММВБ вранці вівторка знизився на 0,7% - до 1704,61 пункту, індекс РТС - на 3,69% - до 656,42 пункту, свідчать дані Московської біржі.

Основний вплив на настрій інвесторів у вівторок надає відновлена негативна динаміка нафтових цін на тлі глобального надлишку сировини на ринку. Вартість березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent сьогодні знижувалася нижче 30 доларів за барель.