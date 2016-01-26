На фондовому ринку Китаю знову обвал - індекси опустилися до 13-місячного мінімуму

Ключові китайські індекси опустилися до 13-місячного мінімуму на тлі уповільнення темпів зростання економіки і побоювань посилення відтоку капіталу, повідомляє Bloomberg.

На торгах у вівторок індекс Shanghai Composite впав на 5,2%, до 2784 пунктів (мінімум з грудня 2014 року). За словами керуючого директора Chart Partners Group Томаса Шредера, надалі значення індексу Shanghai Composite може впасти до 2400 пунктів.

Лідерами падіння стали промислові та технологічні компанії: котирування акцій China Shipbuilding Industry Co. і Hundsun Technologies знизилися на 8%. Зниження котирувань акцій китайських промислових підприємств призвело до падіння гонконгського індексу Hang Seng China Enterprises, значення якого знизилося відразу на 3,2%.

Китайські фондові ринки падають на тлі побоювань, що відтік капіталу з країни посилиться, зазначає агентство. За даними Bloomberg Intelligence, в грудні 2015 року відтік капіталу посилився. За підсумками року він становив $1 трлн, що в 7 разів більше показників 2014 року.

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За словами одного з найуспішніших трейдерів на китайському фондовому ринку, Хуана Веймина, індекс Shanghai Composite в першому півріччі 2016 року може впасти ще на 15%, оскільки девальвація юаня і уповільнення темпів зростання китайської економіки стимулюють відтік капіталу з Китаю, пише РБК.

«Тиск відтоку капіталу і девальвації юаня ще досить значний. Ми поки не бачимо ознак підйому в економіці, так що перший і другий квартали можуть виявитися проблемними», — заявив представник керуючої компанії Hengsheng Asset Management Дай Хв.