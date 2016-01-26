Біржі Європи падають слідом за Азією

Біржові індекси Європи на відкритті торгів вівторка показують впевнену негативну динаміку, реагуючи на спад на ринку нафти, який потягнув вниз фондові ринки Азії, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на 10.05 за київським часом французький CAC 40 впав на 1,7% - до 4239,19 пункту, німецький DAX 30 - на 1,4%, до 9594,1 пункту, британський індекс FTSE 100 - на 1,4%, до 5795,54 пункту.

Китайські фондові індекси за підсумками торгів вівторка впали в межах 6-7% на тлі повернення негативної динаміки світових цін на нафту в межах 1,5-2,5%.

На думку аналітиків, через відсутність внутрішніх макроекономічних новин в Європі у вівторок, ринок нафти може стати основним чинником, що визначає настрої інвесторів.

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Водночас, протягом дня учасники ринку можуть відігравати корпоративні новини. Зокрема, німецький промисловий концерн Siemens AG повідомив, що чистий прибуток за підсумками першого кварталу 2015-2016 фінансового року, що закінчився 31 грудня, зріс на 42% і становив 1,56 мільярда євро.

Крім того, компанія підвищила прогноз щодо базового прибутку на акцію на поточний фінансовий рік з 5,9-6,2 євро до 6-6,4 євро, що з оптимізмом сприйняв ринок - акції компанії підскочили в ціні в перші хвилини торгів на 3,5%.