Мінфін позичив на внутрішньому ринку 64 мільйони гривень

Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 січня, залучило до державного бюджету 64,146 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з наведеними даними, Мінфін залучив 44,074 млн грн у результаті розміщення облігацій з терміном обігу 9 місяців із середньозваженою дохідністю 18,5% річних, задовольнивши 1 з 4 отриманих заявок покупців і 20,072 млн грн в результаті розміщення облігацій з терміном обігу 18 місяців із середньозваженою дохідністю 19,5% річних, задовольнивши 1 з 4 отриманих заявок покупців

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на ОВДП-аукціоні 19 січня, залучило до держбюджету 486,045 млн дол. США.

Раніше, на першому в 2016 році аукціоні Мінфін залучив до держбюджету 84,46 млн грн.

Мінфін в 2016 році після піврічної перерви відновив проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах.

Зокрема, на аукціонах 9 лютого і 1 березня Мінфін буде пропонувати інвесторам ОВДП у національній валюті терміном обігу 1 рік, 22 березня – трирічні гривневі ОВДП та ОВДП в іноземній валюті на 1,5 року, 23 лютого і 29 березня – гривневі ОВДП з терміном обігу 1,5 року, 2 лютого – трирічні гривневі ОВДП та ОВДП в іноземній валюті на 2 роки, 16 лютого та 15 березня – дворічні гривневі ОВДП.