Кредитори "Метінвесту" Ахметова схвалили реструктуризацію боргів компанії

Кредитори найбільшої в Україні гірничо-металургійної групи «Метінвест» 27 січня схвалили реструктуризацію боргів компанії на суму 1,125 млрд дол., йдеться в повідомленні «Метінвесту» на сайті Ірландської фондової біржі. Цей мораторій набуде чинності за умови його санкціонування Вищим судом Англії та Уельсу. Слухання суду у цій справі призначено на 29 січня 2016 року.

Згідно з повідомленням, власники єврооблігацій Metinvest B. V. схвалили реструктуризацію цінних паперів номінальною вартістю 85,238 млн дол. з терміном погашення у 2016 році, на 289,734 млн дол. з терміном погашення у 2017 році, а також на 750 млн дол. з терміном погашення у 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року компанія «Метінвест» заявила про технічний дефолт, при цьому наприкінці червня погодила з інвесторами нові умови за своїми облігаціями з терміном погашення у 2015, 2017 і 2018 роках на загальну суму 1,153 млрд дол.

У 2014 році «Метінвест» скоротив чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. За підсумками 6 місяців 2015 року компанія вперше за свою історію отримала збиток, розмір якого становив 166 млн дол.

1 грудня група "Метінвест" підписала угоду з кредиторами, яке передбачає відмову до 31 січня 2016 року пред'являти вимоги виплати у зв'язку зі станом дефолту компанії.

На тлі дефіциту коштів через невизначену ситуацію на світових ринках сталі, яка призвела до зниження виробництва на підприємствах компанії «Метінвест», в листопаді 2015 року група прийняла рішення про скорочення робочого дня на 20% з пропорційним зниженням заробітних плат для адміністративного персоналу. При цьому в 2016 році компанія планує скоротити до 30% працівників адміністративного апарату.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).